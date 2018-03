Trodser autisme og angst: Ungt par sælger alt og sætter kurs mod nye eventyr

- Det startede med, at jeg for tre ugers tid siden spurgte for sjov, om ikke vi skulle flytte til Australien. Det var min kone Anja ikke helt med på, men vi kom til at tale om, hvor det ellers kunne være interessant at bo. Vi blev ret hurtigt enige om London, og da det viste sig, at der var en jobåbning indenfor karate, tog jeg chancen og sendte en jobansøgning afsted, fortæller Oliver Ljunggren, der har dyrket karate i otte år og har sort bælte 1. Dan.

Esbjerg: Han er autist. Hun lider af skizofreni og angst. Fælles for dem begge er, at de ikke lader sig definere af deres diagnoser, og at de er fulde af eventyrlyst. Nu har parret besluttet at rive teltpløkkerne op, sælge alt hvad de ejer og prøve lykken i England. Det er nemlig lykkedes Oliver Ljunggren at lande drømmejobbet som fuldtids karatetræner i en stor lokal klub i London.

Vi sælger alt fra møbler og fjernsyn til køkkenting og nips. Selvom det er lidt grænseoverskridende at åbne sit hjem for fremmede, er et lejlighedsloppemarked nemmere end at jonglere med sytten forskellige salgsannoncer.

- Boligmarkedet i London er en hel dyrere, end det er i Esbjerg, så vi skifter vores store lejlighed ud med et lille værelse. Der er ikke plads til ret mange møbler, så nu skal der sælges ud. Vi regner ikke med at komme tilbage, så vi vil ikke have det opmagasineret, siger Oliver Ljunggren.

Aftalen med klubben i London faldt på plads for tre uger siden, og udrejsedatoen er nu sat til den 17. april. Parret har siden haft travlt med at opsige deres lejlighed på Darumvej, købe flybilletter og sætte alt hvad de ejer til salg.

Jobsamtalen foregik over Skype på computeren, og klubben i London havde ikke brug for ret lang betænkningstid, inden de slog til og i samme ombæring tilbød Olivers hustru, Anja, et administrativt job på klubkontoret.

Kom og køb

Lørdag formiddag åbnede parret dørene til et privat loppemarked i egen lejlighed, og på nær familiebillederne var alt til salg.

- Bilen solgte vi fredag, og nu forsøger at vi komme af med resten. Vi sælger alt fra møbler og fjernsyn til køkkenting og nips. Selvom det er lidt grænseoverskridende at åbne sit hjem for fremmede, er et lejlighedsloppemarked nemmere end at jonglere med sytten forskellige salgsannoncer, siger Oliver Ljunggren, idet de første fire kunder træder over dørtærsklen for at inspicere udvalget.

Dagens først køb klarer Jette og Claus Bjerring fra Bryndum.

- Vi er generelt glade for at gå på loppemarkeder, og havde set på Facebook, at der måske var mulighed for at gøre en god handel, siger Jette Bjerring, da Claus pludselig kalder inde fra stuen.

- Jeg har købt os en kontorstol. Man sidder vildt godt i den. Prøv selv, siger han henvendt til Jette.

Alt imens glæder Oliver og Anja sig over at have fået 100 kroner mere til rejseopsparingen.