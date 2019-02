Trods stor debat: Røgfrit stadion fik god debut

Rygeregler

Forud for hjemmekampen mod Brøndby IF søndag aften meldte EfB og SEPE fredag eftermiddag ud, at der med øjeblikkelig virkning var indført totalt rygeforbud på Blue Water Arena.Det har de seneste cirka tre år været tilladt at ryge i specifikke zoner omkring toiletter og serveringssteder.



Der er i forvejen rygeforbud på stadion i superligaklubberne AaB, Vejle, Vendsyssel og Nordsjælland.