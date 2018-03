Trods protester: Ny etageejendom i Strandbygade

Flere bekymrede beboere i karré ved Strandbygade har protesteret over tømrer- & snedkerfirmas nye etageboligbyggeri. Men nu er byggeriet godkendt af et flertal i splittet udvalg.

Esbjerg: Selv om det nuværende byggeri i Strandbygade 23 - på hjørnet af Islandsgade og Strandbygade - mildt sagt ser lidt træt ud, vil det være synd at sige, at tømrer- og snedkerfirmaet Jensen & Jensens plan om et nyt boligbyggeri på stedet har fået en blid medfart blandt omkringboende.

Helt så ligetil har sagen heller ikke været for politikerne i Plan & Miljøudvalget, der på sit forrige møde måtte udsætte sagen, men tirsdag var udvalget klar til at vedtage en beslutning, der dog ikke blev truffet i enighed: bolig-projektet er godkendt.

Ansøgningen, som Arkitektfirmaet Tekt har indgivet på vegne af bygherren, går i al korthed ud på, at den nuværende, blandede bebyggelse med en boligdel i halvandet plan, der er sammenbygget med en butiks-, lager og værkstedsdel direkte ud mod Strandbygade, skal rives ned for at give plads til et rødstens-etageboligbyggeri i to og en halv etage indeholdende i alt ni boliger på cirka 63 kvadratmeter i gennemsnit. Til byggeriet skal der ifølge parkeringsregulativet etableres seks parkeringspladser, hvilket ifølge de protesterende langt fra er nok.