Trods markant tilbagegang: Hyllesteds plads er sikker

Han mener, at partiet har mistet mange stemmer til SF og De Radikale i Esbjerg-området.

Enhedslisten fik samlet 4024 stemmer og gik tilbage med 1381 i de to kredse.

- Vi står til omkring 12 mandater, og jeg sidder på det niende, så jeg frygter ikke for min plads i Folketinget, sagde Henning Hyllested, da stemmetallene var talt op i de to lokale kredse.

Esbjerg: Enhedslisten går markant tilbage i Esbjerg og på landsplan, men Henning Hyllested (EL) frygter ikke for sin plads i Folketinget.

Stor forvirring

I Esbjerg Bykreds fik partiet 2664 stemmer og 7,0 procent. Det er en tilbagegang på 886 stemmer og 2,1 procentpoint.

I omegnskredsen var stemmetallet 1360 og 4,0 procent. Det er et tab på 485 stemmer og 1,4 procentpoint af stemmerne.

- Der er stor forvirring i befolkningen og i Esbjerg med mange partier, målinger og ultimative krav. Enhedslisten havde ikke medvind i medierne, og det bekymrer mig, at De Radikale er styrket så meget,

Hyllested mener, at tilbagegangen i Esbjerg skyldes, at SF og De Radikale er tilbage efter en nedtur efter regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet. - Vi kandidater i Esbjergområdet har knoklet meget, og jeg synes, vi er slået godt igennem.

Han mener ikke, at han i løbet af valgnatten risikerede at ryge ud af Folketinget, "men vi bliver færre til at løfte arbejdet".

Han glæder sig over en god valgkamp, hvor klimaet, velfærd og tilbagetrækning har været særligt i fokus.

- De emner har været højt prioriteret af Enhedslisten i Folketinget, og jeg er glad for, at de også er slået igennem i valgkampen, siger han.

Debatten om udlændinge kunne have drejet diskussionen på afveje. Men debatten har givet Enhedslisten mulighed for at sige fra overfor racisme og fremmedhad.

- Folk er dødtrætte af flygtninge- og indvandrerdiskussionen. De vil have andre ting i spil: Forholdene i daginstitutioner, de ældre og sygeplejerskerne.