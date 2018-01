Trods hemmelige fredsforhandlinger skydes der stadig i Esbjerg

Fredagens salon-skyderi er det seneste bevis på, at der lige nu foregår en bandekonflikt i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands Politi har øget patruljeringen, og man overvejer at indføre visitationszoner. Tidligere har man i flere omgange uden held forsøgt at forhandle en fred på plads. Ekspert frygter, at der skal lig på bordet før, der for alvor er mulighed for fred.

Esbjerg: Det er søndag og rundt om et bord sidder medlemmer af både Kvaglund-gruppen og Stengårdsvej-gruppen samlet. Efter nogle uger med flere voldsomme episoder, er det på tide at forhandle, så man kan sikre fred inden det går helt galt, ligesom i København. Den 17. september indgår de to grupper, ifølge Rigspolitiet, en fredsaftale. Men der skal ikke gå meget mere end nogle uger før kuglerne atter fyger om ørerne på de rivaliserende bander. Salon-skyderiet var den seneste af en række episoder, der vidner om, at der lige nu er en alvorlig bandekonflikt i Esbjerg. Politiet har øget sit fokus, og man overvejer lige nu at indføre visitationszoner i byen. Det har der ikke været siden rockerkonflikten, der ligger seks år tilbage. - Det er en mulighed at oprette visitationszoner. Vi patruljerer i endnu højere grad, og vi har en intens efterforskning på de navne, som vi mener er en del af grupperingerne, siger Claus Nørgaard, der er efterforskningsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Presset fra venner og lokalområde kan blive så stort, at man bliver nødt til at sikre fred. Frygten for at ende i fængsel eller som et offer for konflikten kan fylde meget. Desuden koster konflikter mange penge. Men der er meget ære og stolthed involveret, og det kan sætte en stopper for fredsforhandlinger Forsvarsadvokat Thorkild Høyer

Ikke indstillet på fred Allerede i det tidlige efterår forsøgte de to rivaliserende grupper første gang at forhandle en fred på plads. Af uvisse årsager blev freden dog brudt. Sidenhen har man fra både lokalt og offentligt hold forsøgt at mægle mellem parterne. Hidtil uden held. Hos SSP har man via lokalområdets forældre og unge i flere omgange forsøgt at mægle. Men ifølge lokalformand Steen Bach det har været umuligt at etablere seriøse forhandlinger. - Når der skal mægles, er det vigtigt, at begge parter er indstillet på fred. Og det er vores erfaring, at det endnu ikke er tilfældet her, siger han og erkender, at konfliktet nu er eskaleret så meget, at det ligger udenfor deres hænder. Det er nu en sag for politiet.

Ekspert: Myndighederne har ikke en chance Ifølge forsvarsadvokat Thorkild Høyer, der i 90'erne mæglede i rockerkrigen mellem Hells Angels og Bandidos, er det umuligt at forestille sig, at myndighederne skal kunne mægle mellem grupperne. - De har ikke en chance. Det viser al historie. Det skal være en person, som begge parter stoler på. En fra lokalområdet eller en advokat. Myndighederne og grupperne har modsatrettede interesser, siger han og fortæller, at mægling handler om at lave aftaler, der kan sikre permanent ro og orden. - Der skal etableres regelmæssige møder mellem grupperingerne, hvor man tager konflikter op via dialog. Og i en nabolagskonflikt som denne er det oplagt at sikre sig, at man holder sig fra hinandens klubber og områder.