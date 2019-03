Trods forventninger om fald: Flere søger ind på læreruddannelsen i Esbjerg

Esbjerg: De seneste års store indsats for at forbedre læreruddannelsen på UC Syd har efter alt at dømme båret frugt. På et år er antallet af kvote 2- ansøgere steget fra 197 til 224. En stigning på næsten 14 procent.- At vi i år har en sådan stigning i antallet af 1. prioritets-ansøgninger til vores læreruddannelse i forhold til sidste år, er fantastisk. Det er det, fordi vi igennem flere år har arbejdet målrettet med at styrke uddannelsen, siger UC SYDs prorektor, Alexander von Oettingen.Han er glad for, at de mange unge mennesker kan se kvaliteterne i uddannelsen.- Vi har en god uddannelse, som lever op til de krav, som aftagerfeltet stiller, og vi er rigtig glade for, at det afspejler sig i antallet af ansøgninger.Alexander von Oettingen påpeger, at det er lykkes UC SYD at få budskabet om den gode uddannelse ud til målgruppen, som altså kvitterer med at søge ind på uddannelsen.Han understreger i øvrigt, at det er en pointe at se søgningen i lyset af, at vi lige nu oplever faldende ungdomsårgange, og at et fald i søgningen til studiet ville have været forventeligt på den baggrund.