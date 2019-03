Trist, uhyggeligt og respektløst: Pårørende i øredøvende kritik af rehabiliteringscenter

Forholdene på Esbjerg Døgnrehabilitering kritiseres i kraftige vendinger af pårørende, der mener, at værelserne på stedet er uværdige og minder om fængselsceller. Stedets leder siger, at det er en del af konceptet, at stemningen ikke bliver alt for hjemlig og hyggelig.

- Det minder mest af alt om noget fra et fængsel, og det kan ikke passe, at mennesker skal anbringes her. Det er uværdigt, for når man står i sit livs krise, så er det mindste man kan forlange, at der er nogle hyggelige og ordentlige omgivelser. Det mener jeg ikke, at der er her. Her er trist og uhyggeligt, og jeg mener faktisk, at det er mangel på respekt, siger Henrik Skov, der dog understreger, at han har stor respekt for stedets ansatte. Det er kun de fysiske forhold, han kritiserer.

Henrik Skov fra Esbjerg var for nylig for første gang på besøg på EDR, og han er chokeret over det, han så. Han er særligt kritisk overfor værelserne, som han beskriver som "et rum med tomme vægge, en hospitalsseng, en lænestol og et fjernsyn, der ikke virker."

Flyttede i 2010 ind i lokalerne på Spangsbjerg Kirkevej, hvor der tidligere lå et plejehjem.Stedets målgruppe er borgere med behov for rehabilitering døgnet rundt. Der findes fire faggrupper på stedet: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er plads til 26 borgere. På værelserne er der en seng, en lænestol, et par borde, et badeværelse og et the-køkken. Væggene er nøgne, men der er mulighed for selv at medbringe kunst og andre møbler for at pynte værelserne. De ansatte skal bare kunne komme til. Der er mulighed for at sætte et tv til på stuerne, men der betales kun licens, og der er derfor kun begrænsede valgmuligheder.

På mange måder ligner værelserne en hospitalsstue. Der er dog mulighed for at pynte værelserne. Men som udgangspunkt er det EDR's koncept, at der ikke skal være alt for hyggeligt. Foto: Mark Michael Hede

Mindre hygge, mere rehababilitering

Bygningerne, der ligger på Spangsbjerg Kirkevej, var førhen et plejehjem, men er siden 2010 blevet brugt som døgnrehabiliteringscenter, hvor man især huser og genoptræner borgere, der har brug for hjælp i overgangen fra sygehus til hjem. I gennemsnit er borgerne 32 dage på stedet. Nogle borgere har dog været der i op til ni måneder.

Lone Rothe, der er leder af EDR slår fast, at man gør sit bedste med de omgivelser, der er stillet til rådighed, men slår fast, at det ikke er meningen, at værelserne nødvendigvis skal have den hjemlige og hyggelige karakter, som man ser på for eksempel et plejehjem.

- Det er en del af konceptet, at alt her på stedet skal understøtte rehabilitering, og vores erfaringer viser, at man motiveres af at se andre træne og anvende trænings muligheder i fællesarealerne og understreger, at EDR er et sted, man bor midlertidig, inden man skal hjem. Hun forstår dog godt, hvis værelserne kan virker en smule spartanske.

- Der er kun det absolut nødvendige. Og det handler om, at vi skal have mulighed for at gøre vores arbejde for at rehabilitere borgerne. Borgere har dog mulighed for at have egne ting med. Det vigtigste er at hjælpe borgerne med deres genoptræning, siger hun.