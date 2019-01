Trio kickstarter næste etape af skoleombygning med ekslusivt salg

Trioen begyndte for cirka et år siden at bygge ejerlejligheder i Esbjerg Realskoles gamle bygninger på hjørnet af Kronprinsensgade og Nygårdsvej. I alt 39 lejligheder, hvoraf de første 16 i den såkaldte etape et for længst er solgt.

Unikt gårdmiljø

Og der er tilsyneladende ingen problemer med efterspørgslen. Jesper Rehné Jensen forventer således at kunne tænde de røde lamper, inden lejlighederne skal være indflytningsklare omkring september i år.

- Tendensen fra landets største byer, hvor det er super populært at bo i lejlighed inde i byen, tæt på caféer og kulturelle tilbud, sker også for fuld udblæsning her i Esbjerg. Køberne er ofte folk, som skifter parcelhuset ud og slipper for havearbejde og vedligehold af huset, siger Jesper Rehné Jensen, der erklærer sig ganske tilfreds med det omfattende ombygningsprojekt.

- Det var faktisk ikke specielt kønt, da vi købte skolen, men vi har hele tiden lagt vægt på at holde en høj standard i ombygningen, og jeg synes, at vi er med til løfte billedet af hele kvarteret. Desuden jeg synes jeg, vi får skabt et utroligt spændende og charmerende gårdmiljø, som man ikke finder ret mange steder i byen, siger Jesper Rehné Jensen, der har sin kæreste og indehaver af mæglerforretningen Bolig Esbjerg, Lykke Schmidt, som sælger på projektet.

Trioen har tidligere med succes ombygget revisionsvirksomheden Deloittes tidligere kontorbygning i Frodesgade.