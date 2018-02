Trio fra Skads-Andrup hædret som årets ildsjæle

Jens Pedersen, Carina Thiim og Mie Hansen blev lørdag på Esbjerg Kommunes lokalrådskonference i Hviding hædret med kommunens ildsjælepris. De blev hædret for deres årelange arbejde for etableringen af multihuset Energien, som bliver en udbygning af den eksisterende skoleidrætshal i Andrup.

- I dommerkomiteen var vi på en hård opgave. 11 personer og grupper var indstillet som kandidater, og reelt havde vi 11 værdige vindere. Men prismodtagerne får prisen på grund af omfanget af den indsats de har leveret. En indsats, som tjener som inspiration for andre og en indsats, som er leveret med stædighed og vedholdenhed, lød det fra Jesper Frost Rasmussen, inden han afslørede, at det var de tre aktive ildsjæle fra Skads-Andrup, som skulle hædres.

HVIDING: De har knoklet med projektet de seneste syv-otte år, og senere i år bliver projektet med at udbygge den eksisterende skoleidrætshal i Andrup til et multihus for beboerne i Skads-Andrup igangsat. Det skyldes ikke mindst det ihærdige arbejde tre lokale ilsjæle - Jens Pedersen, Carina Thiim og Mie Hansen - har stået i spidsen for. Lørdag formiddag blev de tre ildsjæle hædret for deres mangeårige indsats, da de modtog Esbjerg Kommunes ildsjælepris 2018.

Projektet for multihuset Energien er budgetteret til at koste 17 millioner kroner. Esbjerg Kommune betaler ti millioner kroner, Lokale- og Anlægsfonden betaler 3,3 millioner kroner, og i Skads- Andrup er der indsamlet over én million kroner.De tre modtagere af prisen som årets ildsjæl forventer, at arbejdet med at ombygge den eksisterende skoleidrætshal i Andrup til et multihus igangsættes efter sommerferien. Esbjerg Kommune uddelte lørdag hæderen som årets ildsjæl for anden gang. Første gang var i 2016, hvor folkene bag etableringen af Købmandsforretningen i Vejrup modtog hæderen som årets ildsjæle.

- Jeg er meget overvældet. Men i virkeligheden er det ikke kun os tre, som skulle have prisen. Mange andre i Skads-Andrup har leveret en indsats for, at vores projekt bliver til noget, siger Jens Pedersen.

- For os er det et fantastisk skulderklap at få denne ildsjælepris. Det er ikke rigtig gået op for mig endnu, konstaterede Carina Thiim, i minutterne efter prisoverrækkelsen.

De tre ildsjæle tog over, da den tidligere projektgruppe gav op, fordi det ikke var muligt at gennemføre et 24 millioner kroner dyrt projekt med en fuld idrætshal på 20 x 40 meter. Ambitionerne blev skruet en smule ned, og i stedet bliver det nu et multihus til 17 millioner kroner med plads til fitness, squash, café og nyt indgangsparti, som gennemføres.

Mange aktiviteter

De tre ildsjæle har stået i spidsen for at gennemføre en lang række forskellige aktiviteter, som har skaffet penge til projektet: fem motionsløb, to spinning-events, et LAN-party med film og fællesspisning, som trak over 300 deltagere - og den 20. april holdes et sådant arrangement igen. De mange arrangementer har bidraget til, at der lokalt i Skads-Andrup blandt beboerne er samlet over en million kroner til projektet.

- Undervejs har der også været dem, der har været skeptiske. Det er jo over ti år siden projektet for at få en hal blev igangsat, og der var dem, der mente, at det aldrig blev til noget. Men jeg tror skeptikerne nu er omvendt, og jeg er ikke i tvivl om, at når huset står færdigt vil det i den grad samle beboerne i Skads-Andrup, siger Carina Thiim.