Trine Gadeberg og co. er klar til den svære toer

Efter sidste års succesfulde revy er EsbjergRevyen nu klar til år to i den nye konstellation. På et pressemøde fredag lovede skuespillerne, at det bliver mindst lige så sjovt som sidste år.

Esbjerg: Hvorfor ændre på noget, der virker? Det må være mottoet hos EsbjergRevyen, som fredag holdt pressemøde på Cafe Guldægget forud for årets revy. Kasper Gattrup er eneste nye mand på holdet, når EsbjergRevyen igen slår sig løs. Ellers vil der være velkendte ansigter at finde på scenen i form af Leif Fabricius, Jan Svarrer, kapelmester Peter Bom og ikke mindst Esbjerg-pigen Trine Gadeberg. Kasper Gattrup er blandt andet kendt for Specialklassen og Sønderborg Sommerrevy. - Jeg glæder mig meget til at spille her. Jeg er sikker på, at esbjergenserne også har humor, og ellers er jeg meget tryg ved, at de andre nok skal rette mig ind i den vestjyske humor, siger Kasper Gattrup med et glimt i øjet.

Det er igen et rigtig godt hold, vi har fået samlet. Der er stor musikalitet, og det bliver med masser af vestjysk humor. Det bliver mindst lige så sjovt og underholdende som sidste år. Trine Gadeberg, revyskuespiller

Den svære toer Revyen drives af Hanne Bjørnskov og Leif Fabricius, og sidstnævnte også er aktiv på scenen. Han ser frem til en ny sæson. - Man snakker om den svære toer, men vi kom så godt igennem revyens første år i Musikhuset og overgik alle forventninger. Der har været stor opbakning, og jeg er blevet stoppet af mange på gaden, som har sagt, at det var en fantastisk forestilling, så det satser vi også på i år, fortæller Leif Fabricius. Nyt i år er udover Kasper Gattrup, at revyen har udvidet med to ekstra forestillinger, så der nu i alt bliver 12 forestillinger. En af dem vil som noget nyt blive en eftermiddagsforestilling. Ifølge Leif Fabricius er målet i år at komme over 5.000 tilskuere, efter man sidste år ramte cirka 4.000.