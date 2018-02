Tricktyve lænsede ældre kvindes konto for 123.000 kroner

BRAMMING: En 74-årig kvinde fra Bramming har fået lænset sin bankkonto for 123.000 kroner fra lørdag til søndag.

Kvinden var lørdag ved 12-tiden i Netto i Storegade og handle, og da hun kom hjem fra sit indkøb blev hun mødt af to udlændinge - en mand og en kvinde - som spurgte hende om vej til sygehuset i Esbjerg. Den vej forklarede hun, men senere fandt kvinden ud af, at hun havde mistet sit Visa dankort. Og søndag viste det sig så, at der var hævet ikke færre end 123.000 kroner på kvindens konto.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi advarer vagtchef Bjørn Pedersen om, at man skal være varsom, når man bliver spurgt om vej af udlændinge. Hos politiet formoder man, at tricktyvene aflurede kvindens pinkode, da hun købte ind, og at de efterfølgende kørte efter hende, da hun var færdig med sit indkøb.

- Tricktyvene er nu om dage så professionelle, så der er grund til at advare om, at man skal være meget på vagt, siger vagtchefen.