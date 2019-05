RIBE: En 76-årig kvinde fra Esbjerg har til Syd- og Sønderjyllands Politi anmeldt, at hun mandag ved 13-tiden fik stjålet sin taske ved et tricktyveri, mens kvinden handlede i Føtex i Ribe. I tasken lå kvindens pung, som indeholdt 10.000 kroner i kontanter.

Kvinden har til politiet oplyst, at en mand henvendte sig til kvinden, da hun gik rundt i forretningen, og da hun kom hen til kassen opdagede hun, at tasken var væk. I kvindens pung var der også et hævekort, som tyven efterfølgende forsøgte at hæve penge på hos Andelskassen og Skjern Bank i Ribe, oplyser politiet.OM