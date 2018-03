Tribute band har den rigtige trommeslager med

Esbjerg: Torsdag den 22. marts klokken 20.00 spiller Ian Paice og bandet Purpendicular på Tobakken. Det kan synes underligt, at Ian Paice tager med et kopiband på turné. Men det gør den legendariske trommeslagere Ian Paice fra tid til anden. Efter en koncert i København for et par år siden, skrev journalisten Steffen Jungersen blandt andet: " Purpendicular er simpelthen, med adskillige længder, det bedste tribute band, jeg nogensinde har hørt, og spiller Deep Purples nye som gamle klassikere på en måde, så Purple selv i dag, slet ikke kan følge med!" Det er store ord, men faktum er det, at Purpendicular er non stop på landevejene over hele Europa. /exp