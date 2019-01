Tre unge mænd starter nyt byggefirma

Spandet/Ribe: Tømrerfirmaet ST Tømrer vil i løbet af 2019 blive afviklet, og i stedet har de to ejere, Søren Christensen og Thomas Gelstoft Schmidt på henholdsvis 24 og 23 år, startet firmaet VBE Totalbyg.

Det har de gjort sammen med Søren Christensens bror, 25-årige Steffen Christensen, Steffen Christensen, og som tidligere har været ansat i faderens firma, Vestjysk Bygge- og Entreprenørforretning.

- Det bliver vildt spændende, og det skal gerne føre til både flere større projekter for os samt mulighed for vækst og flere ansatte, siger Søren Christensen, der sammen med Thomas har været vant til at arbejde sammen med Steffen og Vestjysk Bygge- og Entreprenørforretning.

- Det her firma er for at prøve noget nyt. Vi vil gerne have noget mere totalenterprise, og med både en tømrer og en entreprenørafdeling kan vi klare rigtig meget af et nybyggeri. Fordelen med VBE Totalbyg er, at vi kan give kunderne en bedre pris, og kunderne nu kan nøjes med at ringe et sted hen, siger Steffen Christensen, der tilføjer, at de kan trække på erfarne kræfter i form af eksempelvis hans far, Kurt Christensen.

- Det er et plus for os, at vi har Steffen og Sørens far at trække på. Derudover er vi jo alle faglærte og ved, hvad der rører sig. Og så skulle det her firma jo gerne være her i mange år fremover, siger Thomas Schmidt, der kalder det for et naturligt skridt at starte VBE Totalbyg, eftersom ST Tømrer i 2018 har haft ganske pæn succes.

- Vi håber, at de gamle kunder fra ST Tømrer vil følge med, og så vil vi glædeligt tage mod nye kunder, uanset om de skal have skiftet vinduer eller have lavet større nybyg, siger Thomas Schmidt.

Der holdes reception i det nye firma fredag den 4. januar fra klokken 12 i Spandet Forsamlingshus.