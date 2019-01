Tre unge mænd risikerer fængsel

I byretten blev de tre mænd fra Esbjerg dømt for med kniv at have truet en mand til at begå røveri, og to af dem blev ligeledes dømt for hæleri ved at have indløst skrabelodder, som stammede fra et andet røveri.

Esbjerg: Tre mænd på henholdsvis 20, 20 og 21 år skal en tur bag tremmer, hvis ikke landsretten kommer frem til et andet resultat, end byretten i Esbjerg gjorde for et år siden.

De tre mænd blev ved byretten i Esbjerg den 24. januar 2018 idømt henholdsvis 8 måneder, 9 måneder og 1 år og 6 måneders fængsel for røveri og for to af mændenes vedkommende hæleri.De er alle tre tidligere straffet og har betingede domme hængende, som vil blive udløst, hvis de bliver dømt i landsretten. Alle tre har anket dommen fra byretten til frifindelse Sagen fortsætter tirsdag i næste uge, hvor der forventes at falde dom enten tirsdag eller onsdag.

Ekspedienten gav røveren 800 kroner fra den ene kasse og skulle til at åbne den anden kasse i kiosken, men røveren forlod butikken med de 800 kroner.

- Jeg fulgte efter og så røveren gå over på den anden side af gaden og om bag en hæk på en sidevej. Jeg kunne fra døråbningen høre nogen sige "godt gået" og give en high five og så kørte en scooter fra stedet fortalte ekspedienten videre.

Røveren blev genkendt på videoovervågningen og anholdt, og han forklarede, at han var blevet truet til at begå røveriet. Han navngav selv en af de personer, der havde presset ham til røveriet, og senere kunne han ud fra fotografier også sætte navne på yderligere to personer, og det var de tre tiltalte, han udpegede.

Den 21-årige og en af de 20-årige er desuden dømt for hæleri ved at have indløst skrabelodder med gevinster for godt 1.000 kroner ved Shell på Strandby Plads. Skrabelodderne stammede fra et røveri på Q8-tanken i Storegade den 24. juli.

De to var oprindelig sigtet for at have truet en anden mand til at begå røveriet, men den tiltale er blevet frafaldet af anklagemyndigheden.