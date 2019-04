Tre ting du ikke vidste om Tobias Skovmose

Din livret - hvad er det for én?

- Jeg har ikke én bestemt livret. Men min svigermors lasagne er helt suveræn. Hun har nogle hemmelige ingredienser, som gør den ekstraordinær. Og så er det jo også mad, jeg ikke selv har lavet. Det er enkelt, og det er billigt - ja, når svigermor serverer den, er det gratis. Så det er fremragende, siger Tobias Skovmose, som heller ikke lægger skjul på, at sådan noget som nachos med ost også er et stort hit hos ham.

Du har lavet andre ting i livet end at lave mad og arbejde som kok. Hvad er det for nogle ting?

- Ja, jeg har løbet flere maratonløb, selvom man ikke kan se det på min figur lige nu. Første gang var, da jeg var 17 år og elev på Lyngs Idrætsefterskole mellem Struer og Thisted. Jeg væddede med en lærer om, at jeg kunne gennemføre en maraton på under tre timer. Jeg havde overhovedet ikke trænet forud for løbet. Men jeg tabte væddemålet. Jeg gennemførte godt nok, men brugte tre timer og 51 minutter på det. Siden har jeg løbet maratonløb i både København og Odense, og min bedste tid er tre timer og 21 minutter. Jeg har også vundet det vestdanske mesterskab i halvmaraton. Det var, da jeg i mine unge dage i Tønder var med i den lokale atletikklub.

Har du lavet andre store præstationer?

- Ja, jeg har en fortid som elitesvømmer. Det var, da jeg var 10-12 år gammel og boede i Tarm. Men hver dag kørte jeg til træning hos West Swim i Esbjerg, fordi det var den stærkeste klub. Vi trænede to timer dagligt, men efter et par år opgav jeg karrieren som elitesvømmer.