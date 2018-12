Tre partier afviser byggeplan i Gl. Sædding

Esbjerg Kommune: Sagen om det reviderede, kommende byggeri på Strandvænget i Gl. Sædding går ikke igennem Esbjerg Byråd uden sværdslag.

Senest har tre partier, da økonomiudvalget forleden skulle se på beslutningen fra Plan & Miljøudvalget om en beskåret version af Ungdomsbos planer for 90 boliger, meldt pas. De Konservative, Dansk Folkeparti og Borgerlisten har alle afvist at stemme for.

Kort fortalt har der været en del blæst om projektet fra protesterende borgere i Gl. Sædding, der ikke brød sig om blandt andet udsigten til tre etageejendomme i fire til seks etager på Strandvænget, det store indhug i det grønne område og øget trafik.

Det oprindelige projekt bestod som nævnt af 90 boliger, hvoraf de 50 boliger i den sydøstlige del af området var tænkt bygget som etageboliger fordelt på tre bygninger i fire-seks etager, mens 40 skulle etableres som tæt-lav bebyggelse. I høringsfasen fremkom massive protester - ikke færre end 173 bemærkninger, herunder fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd. En række af bemærkningerne havde flere underskrivere - i alt 453 underskrifter. Et flertal af politikerne i Plan & Miljøudvalget besluttede at skære projektet lidt til i håb om, at borgerne accepterede et kompromis, og det blev gjort ved at beslutte, at de tre etage-punkthuse skaleres ned til maksimalt fire etager, ligesom der kun må opføres to og ikke tre blokke. Dansk Folkeparti ville ikke være med og krævede, at der kom et helt nyt projekt på bordet.