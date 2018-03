Tre nye folk i bestyrelsen hos De Hjemløses Venner

- Udskiftningerne er sket helt uden dramatik, og det er glædeligt, at både Carl Backs, Lars Erik Johansen og Flemming Haahr forsat vil hjælpe foreningen i en vis grad, oplyser formanden for De Hjemløses Venner, Ingelise Wenzel.

Esbjerg: På generalforsamlingen i De Hjemløses Venner i Esbjerg kom der tre nye folk i bestyrelsen som afløsere for Carl Backs, Lars Erik Johansen og Flemming Haahr, som alle har udført et stort stykke arbejde for foreningen. De nye folk er den tidligere chef hos Nykredit i Esbjerg, Sven Jensen, tæppehandler Hasse Alsing, som foreningen har haft et mangeårigt og godt samarbejde med, samt Peter Petersen fra Hjerting Badehotel.

Sorte tal på bundlinjen

I sin beretning nævnte formanden, at foreningen kan se tilbage på et fantastisk godt første år for dens nye genbrugsbutik på butikstorvet i Sædding Centret, som blev indviet den 2. februar.

- Vi har fået et pænt, stort overskud, og sender i den forbindelse også en tak til udlejeren Mads Dam Jensen, som er meget rimelig med huslejen og til de mange velvillige donorer. Butikken bliver betjent af en flok entusiastiske frivillige på cirka 50, men vi kunne godt bruge lidt flere. De arbejder gratis for sagen ligesom alle andre i foreningen. Vi har praktisk taget ingen udgifter til administration, og alle midlerne bliver brugt i Esbjerg Kommune, hvor vi på den måde kan hjælpe mange socialt udsatte med blandt andet projekt "Fyld et køleskab" og genhusning, siger Ingelise Wenzel.

Det koster 100 kroner for et personligt medlemskab og 200 kroner for et familiemedlemskab.

Generalforsamlingen blev holdt i Mødestedet i Sædding Centret med 40-50 fremmødte.