Tre muntre teateraftener i Bramming

Pernille Gregersen, som selv spillede med i forestillingen i Gadespejlets regi, da hun var barn, debuterer som instruktør, og hun slår fast, at folk i Bramming og omegn kan forvente at se en lun og munter udgave af den gamle klassiker om livets skæve gang i Kardemomme By.

BRAMMING: Den godmodige politimester Bastian er med. Det samme er den skrappe tante Sofie, og så er de tre finurlige røvere Kasper, Jesper og Jonathan naturligvis også i centrum for begivenhederne, som de udfolder sig i Kardemomme By, når teatergruppen Gadespejlet på mandag, den 3. juni, klokken 18.30 har premiere på årets sommerforestilling på scenen ved Mødestedet.

Per Sørensen og Carsten Vilster er to af de tre røvere i forestillingen, som har premiere på mandag. Privatfoto.

De tre røvere

- De tre røvere spilles af Per Sørensen, Carsten Vilster og Esben Alslev Lauridsen, og de tre er lige de rette til de roller. Det går ikke stille for sig, men det er rigtig sjovt, konstaterer instruktøren.

Der kom lige et folketingsvalg i vejen, så forestillingen opføres ikke onsdag aften. Men der er som nævnt premiere mandag aften, og så spilles der ligeledes tirsdag og torsdag, klokken 18.30. Det koster 60 kroner for voksne og 30 kroner for børn at komme i teatret, og der er cirka 100 pladser til hver af de tre forestillinger. En del billetter er dog solgt i forsalg. Forestillingen varer - inklusiv pause - en time og 45 minutter, og der er mulighed for at købe øl og sodavand.

14 aktører er på scenen, heraf medlemmer af ungdomsgruppen hos teatergruppen Gadespejlet.