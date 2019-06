Tre mænd varetægtsfængslet for serieindbrud

Esbjerg: Tre mænd på henholdsvis 29, 37 og 57 år er blevet varetægtsfængslet efter et over fire timer langt lukket grundlovsforhør ved retten i Esbjerg.

De er sigtet for en lang række indbrud i Esbjerg- og Varde-området, og to af mændene er blevet varetægtsfængslet i fire uger, mens den tredje er varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

De tre mænd er alle fra Esbjerg, og de er blevet anholdt efter en længere efterforskning, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Alle tre mænd nægter sig skyldige i forholdene, men ingen af dem har dog valgt at kære varetægtsfængslingen, lyder det i et tweet fra politiet. /jeo