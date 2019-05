Tre mænd rev valgplakater ned i brandert: Fik selv lov at sætte dem op igen

RIBE: Tre unge mænd på 19 år var torsdag aften i byen på Stampemøllevej. Her syntes de tilsyneladende, at det kunne være sjovt at pille valgplakater ned fra partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet og løbe rundt med dem i nattelivet.

En politipatrulje opdagede dog de unge mænd og mente ikke, at det var nogen god idé, og det kunne de unge mænd også godt se efter nærmere overvejelse. Normalt ville episoden give en sigtelse for hærværk, men da valgplakaterne ikke var ødelagt, fik de unge mænd på pædagogisk vis lov til selv at sætte valgplakaterne op igen.

Derfor slap de tre unge mænd med en løftet pegefinger og en sigtelse for at overtræde ordensbekendtgørelsen.