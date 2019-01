Tre mænd frifundet i røverisag

Landsretten har frikendt tre mænd for at have truet en fjerde mand til at begå røveri. Dermed slipper de for lange fængselsstraffe.

Esbjerg: Tre mænd på henholdsvis 20, 20 og 21 år gjorde klogt i at anke deres domme fra byretten til landsretten i en sag om røveri og hæleri. De seks dommere i landsretten frifandt nemlig de tre mænd og omstødte dermed byrettens afgørelse. Sagen går helt tilbage til 2016, hvor der den 17. oktober om aftenen var røveri mod Kiosk Felix på Jagtvej. Her kom en maskeret mand ind i kiosken. Han fremviste en kniv og forlangte at få penge. Han fik udleveret 800 kroner og forlod butikken igen. Kioskejeren fulgte efter og så røveren forsvinde bag en hæk. Han hørte en person sige "godt gået" og give en high five, hvorefter han hørte en scooter eller knallert køre væk. Røveren har tidligere forklaret, at han blev truet og presset til at begå røveriet af flere personer med tilknytning til Stengårdsvej. De personer skulle have udstyret ham med både kniv og maskering og have kørt ham til kiosken på knallert. Den forklaring ændrede han i byretten, hvor han selv blev dømt for røveriet, og da de tre tiltaltes sag var for. Han bedyrede, at han selv havde taget initiativ til røveriet.

Dommen De tre mænd blev i landsretten frifundet for medvirken til røveri.To af de tre mænd var tiltalt for hæleri ved at have indløst skrabelodder, som stammede fra et andet røveri.



Det blev de fundet skyldige i, og det gav isoleret set en bødestraf.



Den 21-årige mand blev idømt 30 dages fængsel, da han udover hæleri blev dømt for flere overtrædelser af loven om euforiserende stoffer og ordensbekendtgørelsen.

Vidne blev ikke fundet I byretten fandt dommerne forklaringen utroværdig, og de dømte de tre tiltale skyldige i medvirken til røveri. Landsrettens dommere så anderledes på sagen. - Landretten lagde vægt på, at den dømte har fragået sin forklaring, både i sin egen sag og i sagen mod de tre tiltalte i denne sag. Hans forklaring var eneste egentlige bevis i sagen, og landsretten har ikke selv haft mulighed for at vurdere hans troværdighed. Derfor kan det ikke ud over enhver rimelig tvivl bevises, at de tre tiltalte stod bag, fortæller anklager Anette Wolf Pedersen. Det har nemlig ikke været muligt at finde frem til den mand, som begik røveriet, så han kunne afgive forklaring i landsretten, men parterne i sagen blev enige om at gennemføre retsforhandlingen, ikke mindst fordi sagen i forvejen har trukket i langdrag. - På den baggrund kan jeg ikke sige, at jeg er decideret overrasket over dommen, siger Anette Wolf Pedersen.