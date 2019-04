Tre mænd i 20'erne er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger for forsøg på grov vold, trusler på livet og overtrædelse af våbenloven. Politiet mener, at de tilhører den såkaldte Kvaglund-bande

Torsdag blev de tre mænd på henholdsvis 21, 22 og 29 år fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Her begærede anklagemyndigheden lukkede døre, og den anmodning valgte dommer Lisbeth Kristensen trods protester at imødekomme.

Cirka en halv time senere blev Mini Cooperen standset i Kvaglund i den østlige del af Esbjerg, og her blev tre personer anholdt og sigtet for episoden ved Fakta. I bilen blev der ligeledes fundet en økse.

Omkring klokken 18.45 steg en mand pludselig ud fra Mini Cooperen. Med en økse hævet truende over hovedet bevægede han sig hen mod Ford Fiestaen, hvilket fik personerne i Fiestaen til at køre fra stedet i en fart.

To biler holdt på gaden ved forretningen, en mokkafarvet Mini Cooper og en sølvgrå Ford Fiesta.

Esbjerg: Fakta på Spangsbjerg Møllevej var onsdag aften skueplads for et dramatisk møde mellem to grupperinger af personer, som politiet mener, repræsenterer henholdsvis Kvaglund-banden og dens modstandere på Stengårdsvej.

Dommer Lisbeth Christensen valgte at imødekomme anklagemyndighedens ønske om lukkede døre ved grundlovsforhøret af hensyn til sagens karakter, det tidlige efterforskningsstadie, og fordi, det endnu ikke er lykkedes at identificere de forurettede, der således ikke skulle have mulighed for gennem pressen at erfare, hvad de sigtede havde forklaret i retten.

Bandeparagraf

Inden dørene blev lukket, og alle uvedkommende blev vist ud, oplæste anklager Anna Tornbo sigtelserne mod de tre mænd, der flere gange af politiet fik besked på ikke at tale sammen.

De er alle tre sigtet efter straffelovens paragraf 245, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ved i forening eller i fælles forståelse at være gået frem mod indtil videre ikke-identificerede personer med en økse og derved med trusler have fremkaldt alvorlig frygt for andres liv eller helbred.

Politiet mener, at de tre sigtede er medlemmer af den såkaldte Kvaglund-bande, mens de forurettede menes at have tilknytning til grupperingen på Stengårdsvej, derfor er den såkaldte bandeparagraf også i spil i sagen.

Der er desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven, da politiet ved standsning af den mokkafarvede Mini Cooper fandt en langskaftet økse i bilen.

Alle tre mænd nægtede kendskab til forholdet med trussel med økse og tilknytningen til Kvaglund-banden.