Esbjerg/Varde: Tilbage i januar sidste år blev fire mænd sigtet for afpresning. Onsdag og torsdag i sidste uge skulle deres sag for Retten i Esbjerg, og en uge senere blev de kendt skyldige i flere forhold.

Den 18. januar 2017 skulle tre unge mænd efter sigende have tvunget en anden mand til at køre med dem fra Varde til Esbjerg. Her blev han i en lejlighed tvunget af den samme gruppe til at købe fire iPhones og optage et kviklån i sit navn med henblik på efterfølgende at give telefoner og penge til de tiltalte. Herefter blev manden tvunget til at køre bilen retur til Varde.

På vejen frem og tilbage mellem Varde og Esbjerg, hvor tre af de tiltalte kørte med, skulle de have truet manden og sagt, at hvis ikke han gjorde, som de sagde, ville det få dårlige konsekvenser for ham, hans familie samt hans kæreste og hendes familie.