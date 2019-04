Tre mænd anholdt for at true med økse - politiet søger vidner

Esbjerg: Tre unge mænd er anholdt efter at have truet en eller flere personer med en økse i Esbjerg onsdag aften, og Syd- og politiet håber på borgernes hjælp i efterforskningen. Det skriver Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog klokken 18.45 anmeldelse om, at en ung mand havde truet en eller flere personer nær Fakta på Spangsbjerg Møllevej 5, hvor to grupper holdt parkeret i to biler - en gruppe i mokkafarvet Mini Cooper og den anden i en sølvgrå Ford Fiesta.

En af personerne fra Mini Cooperen steg ud af bilen og bevægede sig med en økse i retningen af Ford Fiestaen, som omgående kørte væk fra stedet.

Klokken 19.30 anholdt politiet tre personer i Mini Cooperen, der blev standset i bydelen Kvaglund, hvor en økse samtidig blev beslaglagt. De tre personer, der er henholdsvis 21, 22 og 29 år, er sigtet for overtrædelse af våbenloven, og i løbet af torsdagen skal anklagemyndigheden tage stilling til, om der skal ske fremstilling i et grundlovsforhør. Politiet har som konsekvens af hændelsen øget den tryghedsskabende patruljering i udvalgte dele af Esbjerg.

Politiet håber at komme i kontakt med vidner, der har bemærket hændelsen på Spangsbjerg Møllevej, eller som i øvrigt har lagt mærke til køretøjerne onsdag aften. I så fald kan politiet kontaktes på tlf.: 114.