Ribe: Folketinget har vedtaget, at A11 ved Ribe skal udvides på strækningen Plantage og Trojelsvej, og det er et arbejde, som Vejdirektoratet står for. Når der alligevel skal graves, udskifter DIN Forsyning vand- og kloakledninger samtidig. Forsyningsselskabet starter dog lidt før.

- Vi starter vores del af arbejdet lidt før Vejdirektoratet, så vi kan nå det hele. Mellem den 21. januar og 1. april skal vi arbejde på strækningen mellem Fasanvej og Gl. Vinkelvej. Ved at slå os sammen med Vejdirektoratet kan vi sørge for, at de mennesker, der bruger strækningen, kan blive skånet for, at der skal graves to gange i løbet af en relativt kort periode, fortæller projektleder fra DIN Forsyning, Finn Egholm.