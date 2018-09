Tre lokale projekter modtager millionstøtte fra Nordea-fonden

- Vi håbede ved lanceringen, at en masse ildsjæle havde lyst til at søge puljen. Det håb er til fulde blevet indfriet med de overvældende mange spændende idéer til aktiviteter, som kan skabe nye stærke fællesskaber lokalt over hele landet. Kysten er klar, og det viser sig, at ildsjælene også var det, siger Henrik Lehmann Andersen.

I foråret rejste Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen rundt og slog fondens telt op seks steder i landet for at gå i dialog med beboerne om det gode liv langs de danske kyster, og han er begejstret over de store udbud af ansøgninger, man har fået ind.

Uddybning af sejlrende

En af foreningerne er Sønderho Havn Støtteforening, der modtager en million kroner fra Nordea-fonden. Pengene skal bruges til at genåbne den tilsandede Sønderho naturhavn på sydspidsen af Fanø for at stimulere interessen for kajakroere, børn i optimistjoller og sejlads med mindre både.

- Pengene skal bruges til uddybning af sejlrenden til Sønderho. I dag er det ikke muligt at sejle til Sønderho, fordi den er sandet til, og det betyder for sønderhoningerne, at de kan sejle ud i Vadehavet og få den naturoplevelse, som det byder på, siger Anders Bjerrum fra Sønderho Havn Støtteforening og forklarer, at der kommer en ruteforbindelse Ribe-Sønderho for turister, hvor en motorbåd sejler frem og tilbage med cykelturister.

- Det er fantastisk at få denne støtte for mange års arbejde. Det er en stor anerkendelse, og vi ser det som en kvalitetsstempling af projektet, siger Anders Bjerrum og forklarer, at man har arbejdet med projektet i 10 år, og at det samlet set vil koste omkring seks mio. kr. at få realiseret.

Projektet starter til vinter, og det tager to vintre at lave, idet man af hensyn til fuglelivet kun må arbejde om vinteren.