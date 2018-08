Tre kommuner opretter Kongeåkomité

Der har været rigtigt store vandmasser i engene omkring Vilslev og Jedsted, når Kongeåen i efterår- og vintermånederne er gået over sine bredder. Nu har man oprettet den såkaldte Kongeåkomité i et forsøg på at komme problemerne til livs. Arkivfoto

Udvalgsformænd, tekniske direktører og en borgmester var med ved bordet, da Esbjerg, Kolding og Vejen kommuner for få dage siden satte sig sammen i et forsøg på at løse problematikken omkring øgede vandmasser i den vestligste del af Kongeåen ved Vilslev. Resultatet blev oprettelsen af en Kongeåkomité.

Kongeåen: I årevis har det været diskuteret, hvordan man løser problemer med stigende vandmasser omkring især Vilslev og Jedsted i den vestligste del af Kongeåen, men et netop afholdt møde mellem Esbjerg, Vejen og Kolding kommuner kan nu vise sig at blive trædestenen til et samarbejde, der fremover kan forhindre åen i at gå over sine bredder. Med til mødet på Esbjerg Rådhus var blandt andet udvalgsformændene Søren Heide Lambertsen (S) og Karen Sandrini (S) samt teknisk direktør Hans Kjær fra Esbjerg Kommune, udvalgsformænd og teknisk direktører fra Vejen og Kolding Kommuner samt Koldings borgmester Jørn Pedersen(V). Ifølge et notat fra mødet, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, var der på mødet enighed om, at alle kommuner er villige til at se på Kongeåen som ét vandløbssystem, og dermed også bidrage positivt til at se på mulige fælles løsninger, som kan sikre en helhedsorienteret forvaltning af hele Kongeåens vandsystem. Udfaldet af mødet blev, at man vil arbejde mod oprettelsen af en arbejdsgruppe under navnet Kongeåkomitéen, og udvalgsformand Søren Heide Lambertsen er begejstret for udsigten til samarbejdet. - Jeg er glad for, at endelig er lykkedes at få det hele sat i stand, og hele idéen er at få et tættere og mere formaliseret samarbejde omkring Kongeåen, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at samarbejdet både vil være på politisk og forvaltningsmæssigt niveau.

Offentligt møde En nærmere beskrivelse af arbejdet i Kongeåkomitéen er nu ved at blive udarbejdet af forvaltningerne i Esbjerg, Vejen og Kolding kommuner.Onsdag 5. september fra kl. 19-21 er der offentligt møde på Gredstedbro Hotel om rapporten "Løsningsmodeller for afvanding ved Kongeåen." Rapporten blev endeligt offentliggjort i begyndelsen af juli og giver otte forslag til, hvordan man løser problemerme med oversvømmelser i den vestligste del af Kongeåen ved Vilslev og Jedsted.

Inspiration Ifølge notatet kommer inspirationen til Kongeåkomitéen fra det midtjyske, hvor syv kommuner i Gudenåkomitéen arbejder sammen om at koordinere indsatserne for blandt andet et bedre vandmiljø, og hvor man tre-fire gange årligt drøfter aktuelle emner og nye tiltag vedrørende Danmarks længste å. Med oprettelsen af Kongeåkomitéen vælger man dermed at gå dybere ind i et af punkterne fra den rapport, som Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Landboforening offentliggjorde i begyndelsen af juli. Her fremlagde man otte mulige løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen, og med involveringen af opstrøms kommuner følger man dermed også vandløbsekspert Bent Lauge Madsen, der i JydskeVestkysten tidligere har nævnt dette som den vel nok bedste mulighed for at undgå oversvømmelser ved Vilslev og Jedsted.