Den nye konstellation udspringer af lov om erhvervsfremme, der blandt andet også betød, at der skulle oprettes færre destinations-samarbejder mellem kommunerne på turismeområdet - mellem 15 og 25 på landsplan. Rammerne er ikke forhandlet på plads endnu mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, men når kommunerne alligevel har travlt med at bejle til hinanden og underskrive hensigtserklæringer, så hænger det sammen med, at der ligger 50 millioner kroner i en statslig pulje, som man kun kan få del i, hvis man har en underskrevet hensigtserklæring om fremtidigt samarbejde.

Esbjerg Kommune agter at gå i kompagniskab med Fanø og Tønder kommuner om et fælles destinations-samarbejde på turismeområdet.

Mere af det samme

- Fanø, Tønder og Esbjerg kommuner kan tilsammen tilbyde en helt enestående kombination af tilbud til turister - et tilbud, der adskiller området fra alle andre destinationer på vestkysten og i Danmark. Nogle af elementerne i tilbuddet er Verdensarv, Nationalpark Vadehavet, øerne i Vadehavet, enestående brede sandstrande, nordens ældste by Ribe og Esbjerg - en levende storby med mulighed for kulturturisme og meget mere, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der roser Fanø Kommune for at være fremsynet.

- Vardes turismeaktører ser nok et større potentiale i Vesterhavsturisme og de store sommerhusområdet fremfor Vadehavet, og derfor er de gået mod nord i et samarbejde. Jeg mener, politikerne på Fanø har været både fremsynede og kloge. Fanø har jo også masser af sol, strand og sommerhuse, men Fanø har set, at udviklingspotentialet for turismen er vadehav, nationalpark og verdensarv fremfor at gøre mere af det samme. Det kan jo være fint nok, men det har også sine begrænsninger, siger borgmesteren.

De tre kommuner har tilsammen over tre millioner årlige overnatninger af turister, og det nye samarbejde lever dermed størrelsesmæssigt op til regeringens ønske om mere turismesamarbejde mellem kommuner.

Det nye samarbejde, som et enigt byråd godkendte mandag aften, kan tage udgangspunkt i og bygge videre på det arbejde, der allerede er foretaget i Destination Sydvestjylland.