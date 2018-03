Tre gymnasieelever videre til regionsfinale i samfundsfag

Esbjerg: Danmarksmesterskaberne for gymnasieelever i samfundsfagscup er i gang. Her skal eleverne demonstrere faglig viden, samarbejdsevne og innovative færdigheder. Det er Amalie, Cille og Sofie fra 2d på Esbjerg Gymnasium gode til. De tre piger har netop kvalificeret sig til regionsfinalen den 25. april i Odense. De har vundet på deres idé om at skabe en bedre sammenhængskraft mellem fagene via en ny måde at gennemføre kristendomsundervisningen på i folkeskolen. /EXP