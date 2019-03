Tre generationer i klimastrejke i Ribe

I øsende regnvejr gik 150 mennesker i optog gennem Ribes gader for at lægge pres på politikerne med det klare budskab: gør noget ved klimaforandringerne og red kloden.

RIBE: På Domkirkepladsen stod 61-årige Jytte Evald fra Skærbæk sammen med datteren Marie Madvig Evald, 32 år og det fire-årige barnebarn Frida fra Lustrup og var klar til at gå i klimamarch gennem Ribes gader. Tre generationer sammen i det de betragter som en vigtig sag.

- Det gælder om at vi skal have politikerne i tale. De skal forstå, at der nu skal handling til, hvis vi skal have en fremtid på kloden, siger Marie Madvig Evald om grunden til, at hun med sin datter i hånden og sammen med sin mor er klar til at gå i klimamarch i Ribe.

I det øsende regnvejr var der langt fra lige så mange marchdeltagere, som ved den første klimamarch i Ribe for en måned siden. Men omkring 150 unge, midaldrende og ældre var klar til en spadseretur gennem Ribe med råb som "Bedre klima" og "Vi råber i kor: red vores jord".

- Jeg var også med til den første klimamarch. Budskabet er vigtigt, og man kan selv gøre noget ved f.eks. at spise økologiske fødevarer, sortere sit affald og stemme på politikere og partier, som sætter handling bag ordene, mener Jytte Evald.