Tre generationer af kunstnere åbner galleri

Ribe: Tøj og smykkedesigneren Marianne Nielsen, træsmeden Bent D'andrade og de to læderdesignere, Frederik Aagaard Kulmbach og Magnus Mulbjerg har åbnet et galleri i kælderen Tvedgade 6.

Stedet, der hedder Haandvaerket, åbner første gang lørdag den 10. februar, og der vil herefter være åbent hver weekend.

- Vi lærte hinanden at kende, da vi alle fik lov til at være hos Ida i Det Gule Hus i december måned, og der opstod her en rigtig god kemi mellem os. Der var også en stor gensidig respekt for hinandens forskelligheder, og det var det, der fik os til at tage dette initiativ. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, og vi håber nu, at kunderne kan finde os, siger Magnus Mulbjerg og Frederik Kulmbach, der i lighed med de andre har en stor kærlighed til sit håndværk.

- Vi er meget forskellige, men vi har alle den store kærlighed til håndværket, og når man har den samme passion, er det nemt at samarbejde. Vi håber at skabe et sted, hvor folk kigger ind for at få en snak og se, hvad vi laver, siger Bent D'andrade, der udover at lave skære- og tapasbrædter og importerer vin fra Alsace, som man også kan købe på stedet.

- Vi skal hjælpe hinanden med at drive stedet, så vi gør det, vi er bedst til. Vi skal for eksempel bruge de sociale medier, og det er klart, at det er de unge bedst til. Magnus og Frederik er nogle unge drenge, som er meget anderledes end os, men der er en gensidig respekt for hinandens arbejde og vores forskelligheder, siger Marianne Nielsen.