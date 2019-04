14. april 2016 gik Hans Marten og Ulla Smidt konkurs med familiens slægtsgård i Tanderup vest for Ribe. Her fortæller parret om de tre år, der er gået siden. Om et nyt liv i en ny by og den hverdag, der til tider er ved at gøre dem vanvittige, fordi en stadig uafsluttet gældssanering i mange år vil præge deres liv.