Tre 17-årige anholdt for vold og kniv-trusler på asylcenter

Egebæk-Hviding: Klokken 10.22 fredag blev der trykket på en overfaldsalarm på asylcentret i Egebæk-Hviding.

- Vi får hurtigt kontakt med dem dernede, og meldingen er, at tre unge mænd jagter hinanden, siger Erik Lindholt, som er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet kom hurtigt frem til stedet, og de tre unge mænd blev anholdt. De to af dem er sigtet for vold, mens den sidste er sigtet for trusler på livet. Han truede de to andre med en kniv.

- Umiddelbart virker det til, at de to, der er sigtet for vold, overfaldt den tredje, som så svarede igen, siger Erik Lindholt.

En af de tre 17-årige blev sendt til behandling på skadestuen for slag. Det var dog ikke alvorlige skader.

De to, der er sigtet for vold, er igen blevet løsladt, mens politiet nu overvejer, om ham, der truede med kniven, skal fremstilles i grundlovsforhør. Han er heller ikke længere velkommen på asylcentret og vil derfor blive sendt til Sjælland hurtigst muligt.

Alle tre er uledsagede unge, og fordi de er under 18 år, er de sociale myndigheder også involveret i sagen.

De tre unge mænd er fra henholdsvis Kuwait, Gambia og Libyen.