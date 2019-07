Travl weekend for Esbjergs indbrudstyve: Efterladt jakke kan rumme spor

Over hele byen blev der i weekenden begået et hav af indbrud. Politiet kan ikke sige, om der er tale om de samme gerningsmænd, men en jakke, der er efterladt på en af adresserne, kan rumme betydningsfulde spor.

På en anden adresse i Hjerting ved Fyrmestervænget har man set samme mønster. Her har man heller ikke dannet sig et overblik over situationen endnu, men man ved, at tyvene er sluppet afsted med et ur.

Værst gik det til på Kuffen i Hjerting, hvor fire hjem blev bestjålet. Der er endnu ikke overblik over omfanget af tyvenes udbytte, men det drejer sig især om smykker, blandt andet guldure og ringe. Gerningsmændene er på alle adresser kommet ind via soveværelsevinduer.

En efterladt jakke

Også to adresser på Baldursgade blev i weekenden udsat for indbrud. På begge adresser havde indbrudstyvene gennemrodet alt, men intet stjålet. Politiet har på den ene af adresserne fundet et spor, der kan vise sig brugbart i jagten på tyveknægtene. Her er der nemlig efterladt en jakke, der ikke hører til på stedet. Politiet håber, at denne indeholder spor, som kan lede dem i tyvenes retning.

Også på adresser på Mimers Allé, Ewalds Allé og Rahbeks Allé har der været indbrud, men tyvene har intet taget med sig fra nogen af de tre steder.

Politiet kan ikke sige, om der er tale om de samme gerningsmænd i hele byen, men noget tyder på, at indbrudstyvene forsøger at udnytte, at mange i disse uger er taget på sommerferie.