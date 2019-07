Travl sportsdag: Halvmaraton løber ind i fodboldkamp

EfB har fået tildelt en hjemmekamp samme søndag, som Esbjerg City Half løber den esbjergensiske asfalt tynd. For at undgå kaos på Gl. Vardevej rykker løbet nu starttidspunktet frem. Til gengæld kvitterer EfB med gratis fodboldbilletter til alle løbere.

- Starttidspunktet for Esbjerg City Half var oprindeligt kl. 11.00, men det er for en god ordens skyld rykket en time frem. Så er alle løbere i mål i god tid, inden Blue Water Arena fyldes med glade fodboldfans, siger Jacob Haag, event- og aktivitetschef hos Sport & Event Park Esbjerg i en pressemeddelelse.

Klokken 14.00 mødes EfB og Lyngby på Blue Water Arena, og for at sikre, at der er plads til begge arrangementer, har Esbjerg City Half besluttet at rykke løbet en time frem, så startskuddet nu lyder allerede klokken 10.00.

Esbjerg City Half er et samarbejde mellem Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Atletik og Motion i et partnerskab med Esbjerg Kommune og Esbjerg City.Ruten tager løberne forbi en række af byens kendte vartegn, og der vil flere steder langs ruten være musik og underholdning. Esbjerg City Half er officielt certificeret af Dansk Atletikforbund og DGI. Det sikrer løberne, at deres resultater gælder på de danske ranglister.

Kvitterer med fodboldbillet

De mange løbere, der nu må stå en time tidligere op på en søndag, kan se frem til en kompensation. EfB har besluttet at give samtlige deltagere i Esbjerg City Half en gratis billet til fodboldkampen, så de efter løbet kan puste ud med knap to timers Superligafodbold.

- Vi er glade for at sportsfaciliteterne i Esbjerg giver os mulighed for at afholde flere arrangementer og events på samme dag. Vi forventer en stor synergi mellem arrangementerne og håber, at mange tilskuere og deltagere til Esbjerg City Half vælger at tage ind og se fodboldkampen, siger Jacob Haag.