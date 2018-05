Travl åbningsdag hos Legekæden

Ribe: De helt store sællerter var Lego og perler til perleplader, da Legekæden fredag for første gang åbnede dørene på gågaden i Ribe. Og det var ikke helt tilfældigt, at det var lige netop denne fredag, butikken åbnede.

- Vi havde tænkt over, at der var mange, som havde taget fri. Det er også en af grundene til, at vi åbner nu. Men vi havde ikke regnet med, at der ville komme så mange. Det har virkelig overgået alle vores forventninger, sagde Frode Poulsen, der står bag åbningen af Legekæden i Ribe.

Frode Poulsen driver også afdelinger af Legekæden i Aabenraa og Blåvand. De ting han har lært fra de butikker, har han taget med til Ribe.

- En af de erfaringer jeg har taget med mig, er at lave en afdeling for små børn fra nul til tre år. Det har kunderne her i Ribe også taget godt imod, sagde Frode Poulsen, der håber, at der bliver ved med at komme så mange positive tilbagemeldinger.

- Det har været en rigtig god start. Jeg håber, den daglige kundestrøm bliver ved med at være høj, men vi bliver jo også nødt til at erkende, at vejret har været på vores side i dag, sagde Frode Poulsen og kigger ud af vinduet på solen og de mange mennesker på gågaden.