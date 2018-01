Transportminister bombarderes med nye spørgsmål

SKÆRBÆK: For 10 måneder siden, i marts 2017 mødtes tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), Vojens, med en række bekymrede landmænd og lodsejere i Skærbæk. Det skete på en af de lukningstruede jernbaneoverskæringer.

Siden dengang har Hans Christian Schmidt, der er medlem af Folketingets transportudvalg, bakket lodsejerne op i deres kamp mod lukningen, og senest har han nu sendt yderligere spørgsmål til trafikminister Ole Birk Olesen (LA).

- Det er åbenlyst, at kommunerne, lodsejere og Banedanmark ikke er enige om grundlaget for en beslutning. Derfor synes jeg det er mest rigtigt, at man giver myndighederne og her altså BaneDanmark, mulighed for at forklare sig. Mine spørgsmål skal bidrage til en afklaring af, om beslutningsgrundlaget for lukningen af overskæringer holder, eller er skredet, siger Hans Christian Schmidt.

Hans aktuelle spørgekatalog til Ole Birk Olesen omfatter syv konkrete spørgsmål, der blandt andet omhandler trafiksikkerheden på rute 11 langs jernbanen samt mulige følgeudgifter til cykelstier og asfalteringer i nærområdet, hvis BaneDanmark gennemfører de planlagte lukninger.