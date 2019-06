Fanø International Kite Fliers Meeting er for alle. Og for en tysk familie er den en sjov måde at mindes en afdød bror på.

Højdepunktet indtil nu var et stort uglemøde med over 40 ugle-drager torsdag. Vi havde otte ugler med, fortæller Trib.

- Vi er kommet fra Amerika for at være med til verdens største dragefestival, som vi har hørt om via to venner og via internettet. Det her er meget større end i USA. Det er anden gang, at vi er her på denne lillebitte plet med verdens største fest for drager, siger Trib fra USA. Han og familien er på Fanø for at flyve med drager.

- Det er perfekt vejr og vind til at flyve med drager i dag, siger en amerikaner, der for første gang er med til verdens største dragetræf - Fanø International Kite Fliers Meeting - der er i fuld gang i denne weekend på Fanø.

Dragetræffet startede i 1985, da Wolfgang Schimmelpfennig fra Hamborg tog til Fanø med nogle venner for at flyve med drager. Det var så sjovt, at de vendte tilbage og inviterede nogle flere venner med. Siden er antallet af deltagere vokset og vokset.I dag er Fanøs dragefestival verdens største med et festfyrværkeri af farver, kreativitet og underholdning, der tiltrækker tusinder af deltagere og tilskuere fra hele verden. Fanøs brede, hvide sandstrande udgør en fantastisk kulisse for festivalen, og begivenheden skal være åben for alle. Hverken tilskuere eller deltagere betaler gebyrer, og festivalen benytter ikke sponsorer. I august kan besøgende på Fanø opleve endnu en dragefestival, Familie Dragefestival. Det er en festival for hele familien, hvor både nybegyndere og øvede kan flyve med drager.

Afdød bror mindes

Et andet sted på stranden er en sørgelig ulykke skyld i, at Kristoffer og Ivonn Grundtmann er med for tiende gang på Fanø. De er fra Hamborg og flyver med drager, fordi Yvonns bror var bidt af drager. Da han døde ved en trafikulykke for 14 år siden, overtog de hans drager og interessen for at flyve med dem.

- I dag er det en god måde at huske ham på, siger Yvonn. Det er sjovt og et minde om ham, når vi flyver.

De er sammen med en lille flok ligesindede fra Hamborg, som hygger sig sammen.

Dragetræffet strækker sig over 14 dage med masser af drager i luften over Fanø. Drageflyverne fortæller gerne om deres sport og deres nyeste drager, hvoraf nogle er 25-35 meter lange. De er syet i en form for faldskærmsstof eller moderne teltstof med nogle lufthuller og eventuelt sluser, så de fantasifulde figurer fyldes op med luft og stiger med vinden op ad lange tynde liner og fylder himlen med flyvende fantasier.