Trafikstatus: Nørregade er genåbnet i begge retninger

Efter et år med omkørsler rundt i de små sidegader er Nørregade igen farbar i begge retninger. Andre steder i byen er der fortsat spærret af på grund af vejarbejde, byggeri og kloakering.

Esbjerg: Afspærring af Nørregade mellem Torvegade og Kirkegade er slut. Strækningen har været indsnævret og ensrettet siden juni sidste år af hensyn opførelsen af en boligudlejningsejendom i fem etager på hjørnet af Torvegade. Nu er byggeriet dog så langt, at vejen igen kan gøres farbar.

Anderledes forholder det sig i Østergade på strækningen ned mod Kongensgade samt i dele af Englandsgade fra Havnegade mod Skolegade. Strækningerne er spærret på grund af separatkloakering, og forventes at være klar til at genåbne til oktober.

På hjørnet af Skjoldsgade og Spangsbjerggade er Boligforeningen 32 i gang med en ombygning af to boligblokke. Det medfører, at Spangsbjerggade er spærret, mens en del af Skjoldsgade midlertidigt er gjort ensrettet mod Stormgade fra Sjællandsgade. Arbejdet gik i gang i efteråret, og den kommunale tilladelse til at spærre vejene af løber som udgangspunkt til og med november.

Både Willemoesgade og Tordenskjolsgade er lige nu helt eller delvist spærret. Det skyldes en fjernvarmerenovering. Arbejdet forventes at være færdig i midten af juli.