Trafiksikkerhed: Glæde over lys på Bakkevej i Bramming

Formanden for Bramming Lokalråd, Jørgen Holberg, glæder sig over at skolebørnene nu kan færdes sikkert til skole efter, at der netop er opsat belysning på en 400 meter lang strækning på Bakkevej. Han glæder sig også over den snarlige renovering af det offentlige toilet på Kikkenborg Plads.

BRAMMING: Mandag eftermiddag kunne lokalrådsformand Jørgen Holberg ved selvsyn konstatere, at 15 af de 20 nye lysmaster med LED-pærer var sat op langs gang- og cykelstien på Bakkevej ned til Bakkevejens Skole. De sidste fem master blev sat op tirsdag af medarbejdere fra firmaet Elcon i Esbjerg, og dermed kunne lokalrådsformanden konstatere, at endnu et af de mindre projekter, som lokalrådet har arbejdet på i flere år er blevet til virkelighed. Lokalrådsformanden, som tit har været bidsk og efter politikerne i byrådet, hvis han føler, at de har tilsidesat Brammings interesser har til gengæld masser af roser til de samme politikere i denne sag. - Ja, pengene blev afsat ved sidste års budgetforlig. Og det beløb på en kvart million, som dette projekt koster gør rigtig meget gavn i Bramming, fordi der i vinterhalvåret er meget mørkt på Bakkevej, når børnene skal i skole, og i øvrigt når folk skal til og fra idrætscentret og svømmehallen. Der er masser af trafik med både gående og cyklister, og der er mange biler til og fra idrætscentret, så at strækningen nu bliver oplyst kommer til at gøre rigtig megen gavn i vinterhalvåret, siger Jørgen Holberg. Han understreger, at lokalrådet har haft belysningen på Bakkevej som et højt prioriteret ønske i en årrække.

Tyve master Medarbejderne fra firmaet Elcon i Esbjerg har monteret de tyve nye elmaster på strækningen fra Gabelsvej til Bakkevejens Skole - elmaster, som er fire meter høje, og som kan indstilles med variabel lysstyrke. Medarbejderne har samtidig bedt Esbjerg Kommune om at beskære træerne langs vejen for dermed at forbedre oversigtsforholdene og sikre den fulde lysstyrke, oplyser Jakob Snitgaard, medarbejder hos Elcon.

Foto: Foto: Ole Maass Jakob Snitgaard fra firmaet Elcon i Esbjerg, som har monteret de nye elmaster her med én af de store LED-lamper, som skal oplyse Bakkevej. Foto: Ole Maass.

Toilet renoveres Belysningen med nye fire meter høje master med LED-pærer er ikke det eneste mindre projekt, som nu står til at blive færdiggjort i Bramming. Med forventet opstart i begyndelsen af juni skal det offentlige toilet på Kikkenborgs Plads, ved pølsevognen, således renoveres både indvendigt og udvendigt. Der skal skiftes spejle, affaldsspande, urinal, hygiejnebokse, lysarmaturer, opsættes armstøtter på handicaptoilettet, ligesom der skal males udvendig bræddebeklædning, døre, dørkarme og vinduer. Endelig skal der laves mindre reparationer i murværk og klinker. - Som det er i dag har toilettet et udseende fra 60'erne, og det er ikke voldsomt indbydende at bruge. Det bliver det nu, og det er godt både af hensyn til borgerne i Bramming og til byens gæster. De 150.000 kroner, som bruges på dette projekt er godt givet ud, og det er endnu et lille skridt til gavn for Bramming, mener Jørgen Holberg.

