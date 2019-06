Trafikplan i høring efter livlig debat i byrådet

Esbjerg Kommune: Det er en økonomisk bekostelig plan, Esbjerg Byråd mandag aften vedtog at sende i offentlig høring.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten er der udarbejdet en trafikplan for midtbyen med henblik på at skabe muligheder for attraktive byrum, pladser og oplevelser. Trafikplanen indeholder omkring 20 anlægsprojekter i midtbyen, så som gadeombygninger, fartdæmpningsprojekter, cykelstianlæg, anlæg for fodgængere, anlæg af nye parkeringsfaciliteter, skiltning og etablering af et betalingsparkeringssystem, og det er hensigten, at planen skal fremme en bæredygtig udvikling af midtbyens trafik, hvor trafikanterne opfordres til at vælge gang, cykling og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel.

- Der er også forslag til en parkerings-strategi, hvor der også sker en oprydning og forenkling af midtbyens system af parkerings-restriktioner. Desuden vil planen øge fremkommeligheden for biler til de store parkeringspladser, så handelscentret styrkes, sagde formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), inden resten af byrådet fik mulighed for at give sit besyv med.

Og det var ikke lutter positive ord, trafikplanen fik med på vejen: