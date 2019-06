Trafikløsninger for millioner på vej mod midtbyen

- Der er tale om en enorm trafikplan, der forhåbentligt kan få udfordringerne med parkering, cyklister og fodgængere til at gå op i en højere enhed, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Alt det og meget mere har man fra politisk hånd fastlagt i en ny langsigtet plan, der over de kommende år udstikker kursen for trafik og trafikanter i midtbyen.

Esbjerg: Hvor skal der være cykelstier? Hvor og hvor længe må vi parkere og til hvilken pris? Hvor i indre by må der køre lastbiler? Hvor er der brug for fartbump? Hvilke gader skal være fri for gennemkørende trafik?

Formålet med Trafikplanen er at sætte rammerne for midtbyens trafikale udvikling. Planen understøtter et lokalplanforslag for centrum af Esbjerg, som ligeledes er på vej i høring.Planen omfatter en række anlægsprojekter såsom gadeombygninger, fartdæmpningsprojekter, cykelstianlæg, anlæg for fodgængere, nye parkeringsfaciliteter, skiltning og etablering af et betalingsparkeringssystem mv. Hele planen kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor man også kan indgive høringssvar.

Tidsplan og pris

Trafikplanen er langsigtet, og der er ikke på forhånd afsat økonomi til at gennemføre planen. I Teknik & Byggeudvalget håber man dog, at man allerede i næste budgetperiode kan finde penge til de første fem projekter. De vil kræve en udskrivning på over 42 millioner kroner.

Øverst på ønskelisten står blandt andet end omlægning af Strandbygade og Nørrebrogade, hvor cyklister i dag zigzagger mellem kantstensparkerede biler og tæt myldretidstidstrafik. Ved hjælp af cykelstier og fartdæmpning vil man gøre begge gader mere fremkommelige for de bløde trafikanter.

De første 42 millioner kroner vil desuden skulle gå til at indføre betalingsparkering i hele indre by. Der er tale om en såkaldt begrænset-betalingsmodel, hvor man fortsat kan parkere i to timer gratis - og derefter har mulighed for at tilkøbe mere tid til en timepris på cirka 8-12 kroner.

- Betalingsparkering er det projekt, jeg personligt synes er mest interessant. Jeg tror, vi kan blive meget glade for løsningen. Modellen vil gøre det mere servicevenligt og fleksibelt at parkere i indre by. Hvis man ikke ønsker at betale, kan man fortsætte som hidtil, men hvis man gerne vil være fri for at skulle flytte bilen, bliver det også muligt mod en mindre betaling, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen.