Trafikkaos ved skolerne: Ny kampagne går efter forældrene

Den kommende kampagne skal gøre de forældre, der sidder bag rattet, opmærksomme på, at placerer man børnene på bilens bagsæde i stedet for at sende dem afsted til fods eller på cyklen, er man med til at gøre skolevejen mere usikker for alle de andre børn. Arkivfoto

Med to millioner kroner i ryggen skal trafiksikkerheden omkring de kommunale folkeskoler have endnu et skub i en sikrere retning. Denne gang er det blandt andet forældrene, der står for skud.

Esbjerg Kommune: Tak fordi du ikke kører dit barn i skole. De ord kan meget vel komme til at hænge i lygtepælene, når Esbjerg Kommune til næste år ruller en ny trafiksikkerheds-kampagne ud. Kampagnen skal sammen med et trafikevent for elever i 8. klasse og en en håndfuld nye toronto-anlæg være med til at forbedre sikkerheden for kommunens yngste trafikanter. Tiltagene finansieres via en trafiksikkerhedspulje, der blev oprettet sidste år. Puljen følger i halen på to års intensivt fokus på at sikre skolevejene. Det har blandt andet har kastet flere nye cykelstier, helleanlæg, vejbump og fodgængerfelter af sig. Det er Skolevæsenets Samråd, Teknik & Byggeudvalget og Børn & Familieudvalget, der er blevet enige om, hvordan de seneste to millioner kroner skal spenderes.

Fakta Flere henvendelser og bekymringer om trafiksikkerheden fra borgere, lokalråd og skoler fik i 2017 byrådet til at forbedre en række skoleveje i Esbjerg Kommune. Der er tale om 19 projekter på udvalgte strækninger, der indebærer alt fra hastighedsdæmpning i form af vejbump, forlængelse af cykelstier og etablering af krydsningsheller.Ønskelisten var dog stadig lang, da pengene slap op, og derfor blev Esbjerg Byråd i forbindelse med sidste års budgetforlig enige om at afsætte yderligere to millioner kroner til sikrere skoleveje. Det er de penge, som Teknik & Byggeudvalget sammen med Børn & Familieudvalget og Skolevæsenets Samråd nu har prioriteret og fordelt.

Blod og brag skal gøre indtryk De vil blandt andet bruge cirka 1,3 millioner kroner på at holde trafikevents for eleverne i 8. klasse, der ifølge statistikkerne går de farligste 10 år i trafikken i møde. - Vi vil gerne have eleverne til at forstå, hvad der sker, når man kommer galt afsted i trafikken. Vi har talt om at gøre brug af en håndgribelig demonstration eller nogle videoer i håb om, at vi på den måde kan nå ind til dem. Vi vil gerne opnå samme effekt, som med de kampagner, der kører omkring nytår. Vi kan fortælle de unge, at fyrværkeri er farligt alt det, vi vil, men det er først, når de ved selvsyn ser, hvad et kanonslag kan gøre ved et græskar, at de virkelig forstår alvoren, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S). Arrangementet skal afvikles i den sidste uge af skoleåret 2019-20 og igen i den sidste uge af skoleåret 2020-21.

Forældre skal skoles Også de forældre, der sidder bag rattet, kan se frem til at blive skolet i trafiksikkerhed. Gennem en kampagne vil man gøre opmærksom på, at placerer man børnene på bilens bagsæde i stedet for at sende dem afsted til fods eller på cyklen, er man samtidigt med til at gøre skolevejen mere usikker for alle de andre børn. - Rigtig mange af Esbjerg Kommunes elever er gode til at gå eller cykle, men alligevel er meget af det kaos, der opleves ved skolerne om morgenen, takket være de forældre, der afleverer og henter i bil. Forældrene er nøglen til at give eleverne bedre vaner i trafikken, og derfor vil vi også gerne ramme dem, forklarer udvalgsformanden. I oplægget til kampagnen bliver der lagt vægt på en positiv tone, og man leger med tanken om en kampagne ud fra mottoet "tak fordi du ikke kører dit barn". Kampagnen foreslås gennemført i april 2020 og april 2021, og koster cirka 200.000 kroner.

Fysiske tiltag De sidste 500.000 kroner har Teknik & Byggeudvalget vedtaget at bruge på en række små anlægsprojekter. Der er blandt andet toronto-anlæg på vej til Nørregade ved Gørding Skole Fortuna, Spangsbjerg Kirkevej ved Spangsbjergskolen Cosmos og Kongeåvej ved Gredstedbro Skole Vadehav. Sidstnævnte kan desuden se frem til at få opfyldt sit ønske om at omlægge et fortov foran skolen til fællessti for både fodgængere og cyklister. Derudover er der udsigt til en udvidelse af fortovet på Strandby Kirkevej ved fodgængerarealet nær Boldesager Skole Cosmos.