Trafikeret lyskryds forandret: Danbolig har scoret sin bedste ejendom

Danbolig rykkede mandag ind i et nyt, markant domicil i det trafikerede vejkryds ved Grådybet og Hjertingvej.

Esbjerg: I adskillige år forsøgte skiftende ejendomsmæglere i Esbjerg uden held at sælge den markante villa på Hjertingvej 19 ved Grådybet, men for cirka et år siden endte Danbolig i Esbjerg personificeret i Jan Schmidt Pedersen og René Pedersen som ejere af ejendommen.

Siden marts sidste år har Danbolig-duoen fået foretaget en gevaldig "makeover" af ejendommen, som er placeret ved et af byens mest trafikerede kryds med omkring 13.000-14.000 passerende bilister i døgnet.

Nu er ejendommen imidlertid blevet bygget færdig, og resultatet af forvandlingen er et nyt kontordomicil, som har et opsigtvækkende arkitektonisk udtryk. Mandag flyttede Danbolig ind i domicilet, som også har ændret det trafikerede kryds´udseende.

- Vi synes faktisk, at det er blevet bedre, end vi havde turdet håbe. Og med den synlighed og eksponering, som vi får på denne beliggenhed, så tør jeg godt sige, at det har været alle pengene værd, siger Jan Schmidt Pedersen.

Danbolig Esbjerg blev dannet for cirka fem år siden. Dengang var Jan Schmidt Pedersen og René Pedersen stort set alene. I dag beskæftiger forretningen otte mand, hvoraf de fem er udfarende ejendomsmæglere. Omkring 1. marts ventes yderligere en medarbejder på holdet, og Danbolig Esbjerg har ifølge Boligsiden.dk den næststørste markedsandel blandt mæglerne i Esbjerg.

Det nye domicil er 300 kvadratmeter og stregerne til bygningen er tegnet af den lokale arkitekt Peter Bolther.