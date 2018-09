Trafikanter slog alarm om mulig spritbilist

Esbjerg: Årvågne bilister slog alarm til politiet, da de bemærkede en bilist, der kørte påfaldende i sin hvide Honda med en trailer bagefter.

Den formodede spritbilist blev stoppet på Jernevej, og en alkotest viste en promille på 0,62, hvor den lovlige grænse er 0,50. Bilisten erkendte at have drukket før køreturen, men en blodprøve skal vise, om han eventuelt klarer frisag. Når promillen ved at puste i alkometeret er så tæt på grænsen, kan en blodprøve godt vise en promille under grænsen.

En anden færdselssag blev udløst af et sammenstød mellem to biler, hvorefter den ene bilist blev taget med 0,8 gram hash. Alt sammen skete ved 22-tiden tirsdag aften nær havnen.

Hovedpersonen var en 20-årig mand fra Esbjerg, som kørte ad Vesterhavsgade og i krydset ved Fiskebrogade påkørte en sort personbil. Der skete kun materielle skader. Uheldet betød, at politiet fattede mistanke til den 20-årige, og ved visitation viste det sig så, at han havde 0,8 gram hash på sig. Og det får han en bøde for. /STOK