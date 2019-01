Træt af skolen og vennerne: 12 dage kan ændre dit liv

32 drenge og piger fra 7. klasser i Esbjerg får chancen for en turbotur til nye venskaber, større selvtillid og et kraftigt skub til at læse og stave bedre og få styr på matematikken. De unge kan deltage i en camp kaldet Esbjerg Akademi, hvor de p

Lyder det lidt skolelæreragtigt - tja, men det er hamrende dygtige lærere, og de er der døgnet rundt for dig og hjælper, coacher og skubber på 24 timer i døgnet, for at du og de andre 31 drenge og piger skal få en fed tur på Sønderho Feriekoloni 12 dage i april. Og det er gratis.

Det er ikke X Factor, vi taler om, men noget større og vigtigere: En genvej ud af en lidt træls hverdag og skolegang, og en turbotur til af få styr på kammeratskab, få mere selvtillid og et los i røven til at komme ud af sengen, få dyrket lidt motion og droppe colaer og fastfood.

Esbjerg Akademi er for 7.-klasseselever i Esbjerg Kommune, og det er gratis.Jonathan H. Petersen ansat som akademichef.Konkret planlægning starter. Ti lærere tilknyttes. Fonde søges om støtte. Sønderho Feriekoloni kobles på projektet Cirka 1 voksen pr. to unge mennesker.7.-klasses lærere informeres via foldere og kontakt. Uformelle besøg i skoleklasser.Sidste frist for tilmelding til Esbjerg Akademi 2019Forældremøde.Introcamp (obligatorisk) på Sønderho Feriekoloni.Forløbet Esbjerg Akademi med intensiv camp på Sønderho Feriekoloni med 32 drenge og piger fra 7. klasse. Forløbet er gratis. Deltagerne udvælges af akademiet.

En introcamp går forud for selve turen med Esbjerg Akademi. Man gør meget for at udvælge de rigtige unge til selve campen, der er for både drenge og piger denne gang. Privatfoto

Sammen med ti lærere, vejledere og holdledere vil han gøre alt for at hjælpe og præge de 32 deltagere.

Har de et fagligt efterslæb, får de et kraftigt skub fremad i løbet af de 12 dage. Det skal være slut med at hænge lidt i bremsen og forsømme i skolen. Er der bøvl med en lærer, eller kører det ikke med vennerne, får eleverne på campen et fællesskab og et skud selvtillid og selvværd til at komme videre på.

Holdes i hånden bagefter

- De sidste fem dage kommer eleverne til at rigtig at mærke forandringerne. Og så vil vi holde dem lidt i hånden bagefter med en mentorordning. For slaget skal stå, når de kommer tilbage til den samme klasse og risikerer at få den samme rolle, siger akademichefen.

For to år siden var det LøkkeFonden, der stod bag et lignende Drenge Akademi i Esbjerg. Nu er det både for drenge og piger, og Esbjerg Kommune er så småt ved at overtage konceptet selv i år.

- Det er et super tilbud, hvor vi kan flytte de unge fagligt, men først og fremmest menneskeligt. De skal ikke alle på gymnasiet, men hvis for eksempel en ordblind får selvværd til at stå ved sig selv og tør stå frem og sige, at han er ordblind, har han fået noget power og forstår, at han ikke er et dårligere menneske.

- I 2017 gav Drenge Akademiet gode resultater i Esbjerg - specielt fagligt. Esbjerg Akademiet vil satse mere på den bløde del, eleverne skal blive gladere for skolen og for sig selv. De skal have mindre fravær, og hvis de for eksempel kan knække koden til læsning, vil akademiet være en succes, siger Jonathan H. Petersen.