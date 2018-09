Træners beslutning kom som et chok for spillerne

Esbjerg: Det siger den tidligere anfører Martin Rokkjær, som stadig følger holdet tæt trods en alvorlig skade.

- Tjæreborg IF ønsker på ingen måde at oprulle sagen i avisen, men det er naturligvis ærgerligt, at en træner stopper i utide. Bent ringede til mig, inden han sendte en sms til spillerne efter kampen mod Spangsbjerg og orienterede mig om situationen, og TIF har imødekommet hans ønske om at stoppe med øjeblikkelig virkning. Andre kommentarer har jeg ikke til sagen, siger formanden for TIF, Flemming Nielsen.

TIFs tidligere anfører Martin Rokkjær, som brækkede skinnebenet den 7. april, følger alligevel sine holdkammerater, selv om han er sat ud af spillet. Han så også kampen mod Spangsbjerg og siger:

- Det kom som et chok for os alle, at Bent sendte en sms til spillerne efter kampen med besked om, at han stoppede straks. Vi havde et spillermøde for et stykke tid siden, hvor vi opfordrede bestyrelsen til at forlænge samarbejdet med Bent og Niels fra 2. holdet, så vi spillere står noget uforstående overfor det skete, selv om vi godt har kunnet mærke, at Bent ikke har udvist den samme energi som tidligere under træningen.

I øvrigt synes Martin Rokkjær, at det er dårlig stil, at orientere spillerne via en sms.