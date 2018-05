Traditioner negligeres på Frihedskollegie i Esbjerg

Det er faldet et barnebarn af en frihedskæmper for brystet, og sagen er via Enhedslistens Henning Hyllested endt i Folketingets Transport- Bygnings- og Boligudvalg. Her er minister Ole Birk Olesen (LA) er blevet bedt om at tage affære og rette henvendelse til Boligforeningen Ungdomsbo, som administrerer kollegiet.

For selv om kollegiet i Esbjerg, ligesom landets øvrige frihedskollegier, i 2013 blev sikret en 10-årig dispensation til at favorisere efterkommere af danske frihedskæmpere, gør man i Esbjerg ikke brug af muligheden.

Esbjerg: Ikke længe efter kalenderåret har passeret 73-års dagen for Danmarks befrielse, er 4. maj kollegiet i Esbjerg kommet under politisk bevågenhed.

4.maj-kollegiernes formål var oprindeligt at skabe det sammenhold blandt studerende fra alle samfundslag, der er en betingelse for udviklingen af demokrati og frisind, og som også var Frihedskampens målsætning. Derudover var kollegiernes opgave at skabe gode studievilkår for unge, der som børn af modstandsfolk havde vanskelige kår under krigen. Netop derfor besluttede man at give ansøgere med familieforbindelse til den danske modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt fortrinsret til ledige værelser.Oprindeligt var der ni kollegier, (Frederiksberg, Odense, Marstal, Horsens, Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Tønder og Aabenraa) men kollegierne i Horsens og Esbjerg er senere blevet overtaget af professionelle administrationsselskaber og er derfor ikke længere en del af den oprindelige kollegiesammenslutning.

"De er flintrende ligeglade"

Muligheden for at give frihedskæmpernes familier forspring i køen til ledige lejemål stod til at udløbe i 2015, men med en lovændring året forinden forlængede man dispensationsperioden frem til 2025. De enkelte 4. maj kollegier skulle dog selv ansøge kommunen om det inden udgangen af 2015 - og det har kollegiet i Esbjerg ikke gjort.

Da der er tale om en ret, ikke en pligt, er der derfor heller ret meget, ministeren kan og vil gøre, lyder det i et skriftligt svar til udvalget.

- Det har været op til det enkelte 4. maj kollegium at afgøre, om man ville ansøge om at gøre brug af dispensationsordningen, skriver ministeren og oplyser, at han dog har besluttet at orientere Esbjerg Kommune om sagen.

At kollegiet ikke har sendt en ansøgning, undrer Enhedslistens Henning Hyllested.

- Personligt synes jeg, det er lidt sølle, at 4. maj kollegiet og Ungdomsbo ikke medvirker til at holde den historiske arv i hævd. Det er vigtigt, at de opvoksende generationer mindes om, hvor hurtigt, det kan gå galt, men de er tilsyneladende flintrende ligeglade, lyder kritikken fra Henning Hyllested.