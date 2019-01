Tr unge bag klimamarch i Ribes gader

Ribe: Gymnasieeleverne Karen Krogh Nielsen, Virgil Bendixen og Valdemar Dvinge inviterer til upolitisk og lovligt indvarslet protestmarch, som har til formål at gøre opmærksom på deres bekymring for klimaet og den globale opvarmning.

De tre ildsjæle er alle interesserede i klimaproblemerne, og nu har de taget handling på deres holdninger i den march, der vil starte kl. 10.30.

- Vi håber, at rigtig mange møder op. Alle er velkomne, og det er uanset alder og partifarve. Det vigtigste er, at vi får lavet noget støj og gør opmærksom på vores bekymring. Der er 47, der har trykket deltager på Facebook, og hvis der er 50, der møder op, vil vi være rigtig godt tilfredse, siger Karen Krogh Nielsen og forklarer, at deltagerne mødes foran Hotel Dagmar, hvorefter man går ned gennem byen og slutter på Giørtz Plads med taler, sang og musik samt fællessange, og der er kaffe og kage til de fremmødte.

- Vi er det eneste sted på Vestkysten, hvor der er en protestmarch, og jeg synes, det er fedt, hvis lille Ribe kan samle mange mennesker. Vi har forsøgt at sprede vores budskab til alle de unge på Ribe Katedralskole, men vi håber også, at folkeskoleelever bakker op, ligesom vi også håber at voksne møder op, siger Valdemar Dvinge og fortæller, at protesterne internationalt kaldes for Fridays for future, og hvor danske byer indtil videre er med.

- Problemet med den globale opvarmning og klimaproblemerne har været der i mange år, og politikerne gør ikke ret meget for at gøre noget ved problemet. Men det er vores fremtid, og nu tager vi et initiativ, siger Karen og Valdemar samstemmende.